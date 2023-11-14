معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

جريمة بورسعيد .. حصل “صدى البلد” على نص اعترافات المتهم بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد أمام جهات التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح، 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

اعترافات قاتـل شقيقته في بورسعيد

وكشف المتهم أمام جهات التحقيق عن الأسباب التي دفعته لإنهاء حياة شقيقته: “من ساعة ما أمي انفصلت عن والدي وأنا عندي حوالي 10 سنوات وأبويا ساب لنا البيت”.

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