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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 744 م٢ جنوب بورسعيد

بمساحة ٧٤٤ م٢ جنوب
بمساحة ٧٤٤ م٢ جنوب بورسعيد إزالة تعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة،  حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ،  بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية  و الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب 

بمساحة ٧٤٤ م٢ جنوب بورسعيد إزالة تعديات على أملاك الدولة

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و أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية  بجمعيتي نور الإسلام و عمرو بن العاص الزراعية بمساحة ٧٤٤ م٢ بجنوب بورسعيد ،التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد  محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة  ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.  وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

بورسعيد إزالة التعديات على أملاك الدولة التنمية المستدامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد مدير أمن بورسعيد محافظ بورسعيد مديرية الزراعة

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