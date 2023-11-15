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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بورسعيد تنظم فعاليات لتوعية الشباب بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية |شاهد

رئيس جامعة بورسعيد
رئيس جامعة بورسعيد

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة ستنظم مؤتمرات وفعاليات لزيادة الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الانتخابية .

وشدد رئيس جامعة بورسعيد على أنه سيتم تكثيف الفاعليات للتوعية بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد  علي أهمية استكمال التنمية والتطوير في جميع النواحي خاصة بالتعليم العالي.

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جاء ذلك خلال كلمة رئيس جامعة بورسعيد فى مؤتمر حزب مستقبل وطن الذي عقد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلين عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، ومن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، حسن عمار، عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.

بورسعيد الانتخابات الرئاسية القادمة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التنمية والتطوير الشباب والرياضة حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة

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