محافظ بورسعيد الأسبق: الرئيس السيسي بذل الجهد والعرق للحفاظ على الأرض| شاهد

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاً: لأول مرة أستطيع أن أعلن تأييدى ودعمى للرئيس عبدالفتاح السيسي كونى خارج الأجهزة التنفيذية في الدولة.

وشدد محافظ بورسعيد الأسبق على أن الرئيس السيسي بذل الجهد والعرق والاخلاص للحفاظ على أرض مصر وأن تبقى بلدنا محفوظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذي نظمه حزب مستقبل وطن - أمانة محافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمركز الثقافي الكائن في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلون عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار، عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.