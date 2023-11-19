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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد توسعات مصنع "الضفائر الكهربية" ويشيد بحجم الإنتاج والتصدير

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد توسعات مصنع "الضفائر الكهربية"

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم /الأحد/ أن المحافظة تشهد طفرة صناعية كبيرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل بورسعيد إلى محافظة صناعية، مضيفا أن هناك دعما غير محدود من الرئيس السيسي للصناعة.


جاء ذلك خلال تفقده التوسعات الجارية بمصنع "إس.إي وايرينج سيستمز" لتصنيع الضفائر الكهربائية الذي تديره مجموعة سوميتومو اليابانية المتخصصة في إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة. 


وأوضح الغضبان أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.


وأشاد المحافظ بالتوسعات التي شهدها المصنع والتي تعمل على زيادة قدرة المصنع لتصنيع الكابلات ثلاثة أضعاف، مع زيادة نسبة المنتج المحلي 70%؜، لافتا إلى أن التوسعات الجديدة التي شهدها المصنع تسهم في توفير آلاف من فرص العمل للشباب في جميع التخصصات، في ظل أعمال التطوير والتوسع لتوفير فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة.


يذكر أن الشركة حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ 13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الأيزو لإدارة الطاقة مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء ، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج.
 

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