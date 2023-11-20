بأسعار مخفضة.. استمرار تطبيق مبادرة منافذ بورسعيد المتحركة |صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين واستمرار تواجد منافذ السيارات المتحركة التي أقامتها محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد.

يأتي الدفع ب منافذ متحركة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للتيسير على المواطنين و فتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ، لبيع عدد من السلع الغذائية (الارز وزيت الطعام) لتلبي احتياجات المواطنين.

بأسعار مخفضة استمرار تطبيق مبادرة منافذ بورسعيد المتحركة IMG-20231120-WA0010 IMG-20231120-WA0000 IMG-20231120-WA0005 IMG-20231120-WA0006 IMG-20231120-WA0004 IMG-20231120-WA0001 IMG-20231120-WA0002 IMG-20231120-WA0003 IMG-20231120-WA0008 IMG-20231120-WA0009

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة ليكون سعر كيلو الأرز بـ 21 جنيه وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ 45 جنيها بالمنافذ المتحركة بكافه الأحياء .