بأسعار مخفضة.. استمرار تطبيق مبادرة منافذ بورسعيد المتحركة |صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين واستمرار تواجد منافذ السيارات المتحركة التي أقامتها محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد.
يأتي الدفع ب منافذ متحركة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للتيسير على المواطنين و فتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ، لبيع عدد من السلع الغذائية (الارز وزيت الطعام) لتلبي احتياجات المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة ليكون سعر كيلو الأرز بـ 21 جنيه وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ 45 جنيها بالمنافذ المتحركة بكافه الأحياء .