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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لحظة انتشال جثمان أحد ضحايا عقار بورسعيد المنكوب | شاهد

شاهد لحظة انتشال
شاهد لحظة انتشال جثمان أحد ضحايا عقار بورسعيد المنكوب

انتشل رجال الإنقاذ والحماية المدنية التابعين لمديرية أمن بورسعيد، جثمان أحد ضحايا عقار بورسعيد المنكوب، بعد قرابة 3  ساعات من العمل المتواصل؛ لفتح ممرات آمنة للوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض.

وبلغ عدد من تم انتشالهم حتى الآن من أسفل الأنقاض، 3 أشخاص، بينهم مصابان، وتم نقلهما إلى مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بينما الثالث “جثة هامدة” نقلت إلى مشرحة مستشفى النصر العام. 

وتواصل قوات الإنقاذ في بورسعيد، عملها؛ بحثا عن ناجين أو ضحايا، أكد شهود وجودهم تحت الأنقاض في العقار المنكوب، وذلك وسط حالة استنفار كاملة من أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

وكان مدير ووكلاء النائب العام قد وصلوا إلى موقع انهيار عقار بورسعيد؛ لمعاينته، والوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه. 

وأرسل وكيل النائب العام في بورسعيد، عددا من رجال النيابة العامة؛ لسؤال المصابين الذي تم نقلهما إلي مستشفى السلام.

كما واصل عدد من وكلاء النائب العام في بورسعيد، الاستماع إلى أقوال الشهود، وعدد من أهالي الضحايا من العمال المتواجدين تحت الأنقاض.

ويبذل رجال الحماية المدنية جهودهم في رفع الأنقاض؛ بحثا عن 5 أشخاص آخرين، أكد شهود العيان أنهم “عمال هدد” تواجدوا في العقار لحظة انهياره. 

وشهد حي الشرق في محافظة بورسعيد، اليوم، انهيار أحد العقارات السكنية القديمة بجوار مدرسة سانت ماري، في مشهد مأسواي، تدخلت خلاله عناية الله؛ كون الأمطار وسوء الطقس منع التكدس الذي تشهده المنطقة من مرور الطلاب ذهابا وإيابا إلى سناتر الدروس الخصوصية في مجمع البريد، المجاور للعقار المنكوب. 

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، فرقها؛ للتدخل السريع، ورفع الأنقاض، تحسبا لوجود ضحايا أسفلها، كون العقار يقطنه عدد قليل من المواطنين يرجع تواجدهم بداخله وقت الانهيار.

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كما انتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنكوب؛ للوقوف على الحادث وتداعياته، وحجم الخسائر الناجمة والإصابات والضحايا.

وشدد اللواء عادل الغضبان على سرعة اتخاذ الإجراءات بشأن الحادث والمصابين، وإعداد تقرير كامل مفصل عنه.

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