محافظ بورسعيد يتابع عمليات الإنقاذ بموقع حادث انهيار عقار بحي الشرق| شاهد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عمليات الانقاذ من موقع العقار المنكوب بحي الشرق، وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بانهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات و الوفيات ،وذلك بتواجد اللواء مازن صبري مدير امن بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع .

وتابع محافظ بورسعيد،أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي الشرق حيث يقوم رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار ،وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات .

ووجه اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث و سرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.

محافظ بورسعيد يتابع عمليات الانقاذ بموقع حادث انهيار عقار بحي الشرق IMG-20231119-WA0037 IMG-20231119-WA0034 IMG-20231119-WA0033 IMG-20231119-WA0035 IMG-20231119-WA0038 IMG-20231119-WA0036 IMG-20231119-WA0032 IMG-20231119-WA0029 IMG-20231119-WA0027 IMG-20231119-WA0030 IMG-20231119-WA0028 IMG-20231119-WA0031

كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات.

هذا وقد واصلت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد عملها لفتح ممرات تستطيع من خلالها اخراج المحتجزين تحت الأنقاض و البالغ عددهم وفق شهادة شهود العيان ٥ عمال .