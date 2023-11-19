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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

محافظ بورسعيد يتابع عمليات الإنقاذ بموقع حادث انهيار عقار بحي الشرق| شاهد

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع عمليات الانقاذ بموقع حادث انهيار عقار

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عمليات الانقاذ من موقع العقار المنكوب بحي الشرق، وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بانهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات و الوفيات ،وذلك بتواجد اللواء مازن صبري مدير امن بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع .

وتابع محافظ بورسعيد،أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي الشرق حيث يقوم رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار ،وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات .

ووجه اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث و سرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.

محافظ بورسعيد يتابع عمليات الانقاذ بموقع حادث انهيار عقار بحي الشرق

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كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات. 

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هذا وقد واصلت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد عملها لفتح ممرات تستطيع من خلالها اخراج المحتجزين تحت الأنقاض و البالغ عددهم وفق شهادة شهود العيان ٥ عمال . 

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