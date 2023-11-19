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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تعاين موقع حادث انهيار عقار بورسعيد | شاهد

عقار بورسعيد المنهار
عقار بورسعيد المنهار

وصل إلى موقع انهيار عقار بورسعيد مدير ووكلاء النائب العام لمعاينة موقع الحادث و الوقوف على ملابساته وأسباب وقوعه. 

وأرسل وكيل النائب العام فى بورسعيد، عددا من رجال النيابة العامة لسؤال المصابين الذي تم نقلهم إلي مستشفي السلام.

كما واصل عدد من وكلاء النائب العام فى بورسعيد الاستماع إلي اقوال الشهود وعدد من أهالي الضحايا من العمال المتواجدين تحت الأنقاض.

وكان رجال الحماية المدنية فى بورسعيد، نجحوا فى إنقاذ مواطنين فى عقار بورسعيد المنهار بحى الشرق نقلوا إلى مستشفي السلام التابع لمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد. 

بذل رجال الحماية المدنية جهودهم فى رفع الأنقاض بحثا عن ٥ آخرين وأكد شهود العيان أنهم عمال هدد تواجدوا بالعقار لحظة انهياره. 

كان حى الشرق فى محافظة بورسعيد، شهد اليوم، انهيار أحد العقارات السكنية القديمة بجوار مدرسة سانت مارى فى مشهد مأسوي تدخلت خلاله عناية الله كون الأمطار وسوء الطقس منع التكدس الذي تشهده المنطقة من مرور الطلاب ذهابا وايابا إلى سناتر الدروس الخصوصية بمجمع البريد المجاور للعقار المنكوب. 

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد فرقها للتدخل السريع ورفع الأنقاض تحسبا لوجود ضحايا أسفلها كون العقار يقتنه عدد قليل من المواطنين يرجع تواجدهم بداخله وقت الانهيار.

ووصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى موقع العقار المنكوب للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الخسائر الناجمة و الإصابات و الضحايا.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة. 

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