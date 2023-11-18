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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع عبد الحليم محمود.. صور

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد ال

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

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وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية.

 

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع عبد الحليم محمود

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ووجه محافظ بورسعيد، رئيس حي الزهور فوزي الوالي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

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