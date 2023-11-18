صحة بورسعيد: مصادرة 461 كيلو أغذية فاسدة في الزهور و بورفؤاد والعرب

كثفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور وليد عبد المقصود وكيل الوزارة بالمحافظة حملاتها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على عدة مواقع، للكشف عن مدى صلاحية المواد الغذائية بها للاستهلاك الأدمى ومطابقتها للمواصفات حرصا على سلامة المواطنين.

جاءت حملات صحة بورسعيد في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة ببورسعيد بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط جبن وعجوة منتهية الصلاحية فى بورفؤاد

وأسفرت حملات مكتب أغذية بورفؤاد على محال بيع المنتجات الغذائية عن ضبط ٤٠ كجم جبن ابيض وعجوة منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر بالمخالفات.

ضبط لحوم مجمدة وكبدة وكفتة غير صالحة للاستخدام الأدمي

كما نجح رجال مكتب أغذية بورسعيد فى ضبط ١٧١ كيلو لحوم مجمدة وكبدة وكفتة غير صالحة للاستهلاك الادمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وعدم وجود بيانات تدل على تاريخ الإنتاج والانتهاء و المنشأ لكونها من لحوم مستوردة بأحد محلات بيع اللحوم ومصنعاتها بحي الزهور وتم تحرير المحضر اللازم و تحريز الكميات بمعرفة مفتشو اغذية بورسعيد وجاري العرض على النيابة العامة.

ضبط منشأة غذائية بدون ترخيص

ونجحت حملة مكتب أغذية بورسعيد على المنشأت الغذائية بنطاق حى العرب من ضبط ٢٥٠كجم طحينة بيضاء من معمل غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات النظافة وتم تحرير محضر اشتراطات بالمخالفة للقرار الوزاري ٩٦ لسنة ٦٧ ومحضر شهادة صحية بالمخالفة للقرار ٢٤٣ لسنة ٢٠١٦ مخاطبة مركز التراخيص لإصدار قرار لغلق المعمل وتم ضبط الكمية وتاييد الضبط من السيد القاضي الجزائي.

من جانبه أكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد، على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.