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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترسيم كاهنين وترقية قمص بمطرانية بورسعيد.. تفاصيل

ترسيم كاهنين وترقية
ترسيم كاهنين وترقية قمص بمطرانية بورسعيد

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة  بورسعيد عن رسامة كاهنيين وترقية قمص بإيبراشية بورسعيد  في كنيسة الشهيد مارمينا العجائبى 

وصلى  الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مارمينا العجائبى بمنطقة الأمين التابعه لحى المناخ ببورسعيد، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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وأعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة ببورسعيد ان الأنبا تادرس مطران محافظة قد قام عقب صلاة الصلح برسامة الدياكون اسحق دانيال ودعوته قساً باسم القس سوريال،  والدياكون مينا يوحنا  باسم  القس يُسْطُس كاهنان جديدان للخدمة بالكنيسة ذاتها،.

ترسيم كاهنين وترقية قمص بمطرانية بورسعيد

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وأضاف القس أرميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس أنه تمت ترقية القس تيموثاوس شاكر الى درجه القمصيه

وأكد القس أرميا أن الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون "شماس كامل" بيد الأنبا تادرس مطران بورسعيد، خلال القداس الإلهي الذي تولى  خدمته، صباح اليوم،وسط فرحة شعب الكنيسه وعقب انتهاء القداس ذهب الكاهنان لقضاء فترة الخلوة فى دير القديس الأنبا بيشوى بمنطقة صحراء وادى النطرون التابعه لمحافظة البحيره

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