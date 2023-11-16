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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا، لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات ،ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي. 

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وإيمان العزوني مدير الإدارة المالية، والإدارات المعنية، والشركات المنفذة للمشروعات.

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واستعرض محافظ بورسعيد، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، ونسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية ، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد ، مؤكدا علي أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

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