تفريغ 2800 طن رخام من لبنان بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من لبنان وذلك لتفريغ 2800 طن رخام .

كما وصل ميناء ميناء غرب بورسعيد السفينة ALESSANDRO F القادمة من مالطا لشحن 4200 طن صودا كاوية إلى إيطاليا.



هذا و انتهى ميناء غرب بورسعيد من تفريغ سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN القادمة من سنغافورة بحمولة 1091 سيارة لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها ، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى ليبيا ، كان الميناء قد استقبل منذ يومين سفينة الرور AH SHIN التى قامت بتفريغ 1293 سيارة .

على جانب آخر فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة ESA NUR BAYRAKTAR القادمة من كينيا وذلك لشحن 50 ألف طن ملح وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى ليتوانيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل ميناء غرب وشرق بورسعيد لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.