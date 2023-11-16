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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأب بيمن صابر: لا تنسوا أحداث 2013 التى أنقذنا منها المشير السيسي|شاهد

ممثلي الكنيسة و الأوقاف
ممثلي الكنيسة و الأوقاف فى محافظة بورسعيد

قال الأب بيمن صابر ممثل الكنيسة فى بورسعيد  أننا لابد أن نتذكر الأيام الصعبة التي عشناها في 2013 وأنقذنا خلالها المشير عبدالفتاح السيسي، وقتها، وحمل روحه على يده لإنقاذ مصر.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصياد، ممثل الأوقاف فى بورسعيد أن ديننا أوجب علينا المشاركة الفعالية والإيجابية والا نكون سلبيين، ولذلك لابد علينا جميعا أن نشارك في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة الكنيسة و الأوقاف فى مؤتمر حزب مستقبل وطن - أمانة محافظة بورسعيد،  الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمركز الثقافي الكائن في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.

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حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلي عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، حسن عمار، عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.

بورسعيد الانتخابات الرئاسية القادمة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة حزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ عضو مجلس النواب مجلس الشيوخ محافظ بورسعيد مجلس النواب

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