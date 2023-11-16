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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة

بجمعيتي الإخلاص وقبلي
بجمعيتي الإخلاص وقبلي ناصر الزراعية إزالة تعديات بمساحة ٤٠٠م

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

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هذا وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ،  بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية  و الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ٤ حالات تعدي على أراضي زراعية  بجمعيتي الإخلاص ، وقبلي ناصر الزراعية بمساحة ٤٠٠م٢ بجنوب بورسعيد ،التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ بورسعيد .. متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك

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وأكد  محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة  ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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