محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد معربا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، ورافقه خلالها محمد حمدون رئيس مجلس إدارة المصنع ،واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ،وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

التقي محافظ بورسعيد عقب أداء صلاة الجمعة بالعاملين بالمصنع ،و تفقد الاقسام الجاري العمل بها ، مشيرا أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتي تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت في تحقيق أعلى مستوى اقتصادي بالمنطقة ،لافتا أن مصنع الغازات صرح صناعي جديد يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة مؤكدا أهمية الإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع و توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد .

عقب أداء صلاة الجمعة محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات IMG-20231117-WA0035 IMG-20231117-WA0027 IMG-20231117-WA0033 IMG-20231117-WA0034 IMG-20231117-WA0023 IMG-20231117-WA0024 IMG-20231117-WA0025 IMG-20231117-WA0032 IMG-20231117-WA0030 IMG-20231117-WA0028

وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ويدعم العديد من المشروعات الإنتاجية.