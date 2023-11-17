مدير الأوقاف: جامعة بورسعيد تتيح لنا فرصة ذهبية يجب استغلالها

شهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد الندوة التثقيفية "دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخطاب الدعوي والتوعوي" والتي اقيمت بكلية الهندسة، بحضور الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد الحطاب وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع

والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد.

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قال رئيس جامعة بورسعيد إن هذه الندوة، تعبر عن توجه الجامعة في الخدمة المجتمعية واداء دورها من خلال علمائها واعضاء هيئة التدريس بها لتقديم كل ما هو جديد ومتطور يخدم الائمة والدعاة من اجل المساهمة في تجديد الخطاب الديني حيث الانتفاع بالعلم والتعلم هو اهم وسيلة لبناء مجتمع متقدم سوي.

وأضاف الشيخ جمال عواد أن الفرصة التي تتيحها جامعة بورسعيد لكل ابناء الاوقاف ذهبية يجب استغلالها على افضل ما يرام فتطور الائمة والدعاة يساعد كثيرا في اداء واجبهم من التوعية والوعظ بسهولة ويسر ويجعل الدعوة تصل للجميع ولا تقتصر على مجموعة بعينها موضحا ان التطور التكنولوجي اصبح واجب على كل عناصر المجتمع.