حضور باهت لأعضاء الوفد بـ ٥ محافظات خلال مؤتمر يمامة في بورسعيد

شهد مؤتمر المرشح الرئاسي عبد السند يمامة والذي اقسم بمحافظة بورسعيد بمشاركة ٥ محافظات حضور باهت من أعضاء الحزب بالمحافظات الخمس وكذا أحجام لعدد من قيادات الحزب فى بورسعيد المقام على أرضها المؤتمر

كانت فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عقدت بمسرح المركز الثقافي في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن عدد من المؤتمرات التي تنظمها لدعمه بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

واستعرض المرشح الرئاسي، خلال المؤتمر، المنعقد فى بورسعيد برنامجه الانتخابي فضلا عن تحليله للوضع في مصر خلال السنوات الماضية ورؤيته في عدد من القضايا.

ورفع مؤيدو يمامة الأعلام الخضراء عليها شعار حزب الوفد، وصور المرشح الرئاسي وعليها عبارات مؤيدة له.

شهد المؤتمر ترجمة بلغة الإشارة للأخوة ذوى الهمم كما ردد الحضور هتاف :"تسقط تسقط إسرائيل.. عاش الوفد ضمير الأمة، وأنت يا غزة في قلب الأمة".

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وعلى الرغم من ان المؤتمر ضم مدن القناة الثلاث (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس) بجانب محافظتي الشرقية ودمياط، ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا، وعدد من رؤساء اللجان بالمحافظات الخمس، ومساعدو وقيادات الحزب الا ان القاعة التى تتسع ل ٩٠٠ فرد لم يتجاوز عدد الحضور بها ٢٥٠ فرد كما واضح من الصور التى رصدت الفعاليات.

هذا وعلمت صدى البلد ان هناك عدد كبير من قيادات واعضاء حزب الوفد فى محافظة بورسعيد احجموا عن حضور المؤتمر واعلنوا دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة .