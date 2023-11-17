محافظ بورسعيد يشهد المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام 2023.. صور

شارك اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد في المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام ٢٠٢٣ الذي يقام تحت إشراف قطاع الرعاية العلاجية الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز،

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد د.جهاد رمضان مسئول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالمحافظة ووكلاء وزارة الصحة بمختلف محافظات الجمهورية ومسئولي الإيدز بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك في إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 و يساهم في تغطية خدمات علاج مرض الإيدز في كافة محافظات الجمهورية ،

محافظ بورسعيد يشهد المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام ٢٠٢٣ IMG-20231117-WA0053 IMG-20231117-WA0060 IMG-20231117-WA0061 IMG-20231117-WA0056 IMG-20231117-WA0058 IMG-20231117-WA0055 IMG-20231117-WA0054 IMG-20231117-WA0064 IMG-20231117-WA0057 IMG-20231117-WA0063 IMG-20231117-WA0059 IMG-20231117-WA0062

وناقش المؤتمر خلال انعقاده فى بورسعيد متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري وآليات التنفيذ لمكافحة مرض الإيدز للوصول إلى مجتمع خالٍ من «الوصم» عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع الإيدز وعزلهم مجتمعيا، وأن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرية الإيدز، بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن مصر تعد من أوليات الدول التي اهتمت بهذا الشأن بإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز.