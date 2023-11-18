أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء اعمال ترميم سوق بازار عباس التراثي ، وذلك بمشاركة لجنة الحفاظ على التراث المعماري ومحافظة بورسعيد بالتعاون مع مبادرة الجامعة الألمانية ،و يأتي ذلك في إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية والحفاظ علي المباني ذات التراث المعماري.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة بازار عباس التراثية IMG-20231118-WA0009 IMG-20231118-WA0010 IMG-20231118-WA0011 IMG-20231118-WA0012 IMG-20231118-WA0007 IMG-20231118-WA0008

واكد محافظ بورسعيد، أن خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، تأتي في إطار خطة الارتقاء و تنمية المناطق التاريخية والتراثية تماشيا مع التطور السياحي ببورسعيد ، و تحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة بازار عباس التراثية ،والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية، و الاستفادة منها سياحيا، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة .