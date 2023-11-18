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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

1000 مدير مدرسة .. كواليس مبادرة القيادة الشبابية فى بورسعيد | شاهد

1000 مدير مدرسة .
1000 مدير مدرسة . كواليس مبادرة القيادة الشبابية فى بورسعيد

شهد موقع صدى البلد عملية معايشة كاملة لـ ٣ من مدراء المدارس بمحافظة بورسعيد  ممن اجتازوا التدريب ضمن الدفعة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ١٠٠٠ مدير مدرسة للتنمية و التطوير.


والتقى صدى البلد بالمدراء ٣ خلال فى ختام معايشتهم بمدرسة القناة الإعدادية للبنين بقيادة مديرها حاتم حزة للوقوف على مدى الاستفادة من تلك المعايشة على أرض الواقع داخل أكبر مدرسة اعدادية للبنين بالمحافظة التى استمرت يومين  ومن قبلها معايشة على مدار يوم بمدرسة نبوية الجابرى الإعدادية بنات بمدينة بورفؤاد.

وخلال اللقاء أكد حاتم حزة مدير مدرسة القناة بنين بمحافظة بورسعيد أنه تم إتاحة الفرصة للمدراء الثلاث بمعايشة كافة الأقسام بالمدرسة وكذا إدارة المنظومة التعليمية داخل المدرسة بأنفسهم و التعامل مع المشكلات التى صادفتهم وسط متابعة وايضاح من إدارة المدرسة للعديد من المواقف التى قد تصادفهم عقب الانتقال لإدارة مدارسهم المكلفين بها اعتبار من غدا الأحد.


وشدد حاتم حزة أن إدارة المدرسة لم تبخل على المدراء الثلاث بأى معلومة وفق تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالمحافظة وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و التوجه العام للقيادة السياسية الرئيس عبدةالفتاح السيسي راعى المبادرة


ومن جانبهم أكد المدراء الثلاث محمد الكحكى مدير الغرفة التجارية الإعدادية للبنين و هبة القطان مدير مكة المكرمة التجريبية وورانيا المحروقي مدير ناصر الإعدادية بنات خلال لقاءهم بصدى البلد ان الفترة التى قضوها على مدار ٦ أشهر داخل الكلية الحربية غيرت منهم الكثير من خلال الانضباط اليومى و الانتماء للوطن وحفظ الأمانة التى بين ايديهم متمثلة فى الطلبة و الطالبات والأهم هو ضبط النفس وكيفية التعامل مع المشكلات و الأزمات.  


وقال مدراء بورسعيد الثلاث أنهم لن يبخلوا غلى زملائهم شركاء العمل فى المدارس المكلفين بإدارتها بأي معلومة تعلموها خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية ضمت برنامج المبادرة .

واثنى المدراء الثلاث على اهتمام قيادات المحافظة بهم منذ وصولهم عقب انتهاء التدريب و الحصول على الاجازة بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة بالمحافظة وكذا مديرى الإدارات و مديرى المدراس التى قضوا بها فترة المعايشة .

كانت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد استقبلت معلمي بورسعيد خريجي مبادرة الرئيس ١٠٠٠ مدير مدرسة للتغيير المنشود في الإدارات المدرسية والارتقاء بها.

1000 مدير مدرسة . كواليس مبادرة القيادة الشبابية فى بورسعيد

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ورحبت وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بالحضور، لافتة إلى أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة ويجب دعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

 

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بتوفير كافة الإمكانيات وتسخيرها لخريجي المبادرة الرئاسية لنقل خبراتهم لأقرانهم في مدارس المحافظة وعددهم 6 معلمين.

 

وسلمت وكيل أول الوزارة لخريجي البرنامج الرئاسي فى بورسعيد على النحو التالي الأساتذة عبير اليمني الجوهري وتسلمت مستخرج عملها بمدرسة علم الدين ومحمد محمد الكحكي وتسلم مستخرجه بمدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين و وولاء عبد الله وتسلمت مستخرجها بمدرسة الخنساء الابتدائية ورضا الجبالي وتسلمت مستخرجها بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وهبة القطان تسلمت مستخرجها بمدرسة مكة المكرمة الرسمية للغات ورانيا حامد تسلمت مستخرجها بمدرسة ناصر الإعدادية بنات.

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وأكدت وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن خريجي المبادرة سيقومون بتطبيق نظام المعايشة بمدارس المحافظة من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية إلى جانب المدارس الرسمية لغات والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف المدارس.

 

وأشارت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

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