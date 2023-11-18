علي ماهر: لست راضيا عن انطلاقة المصري والفريق يحتاج لتدعيمات في يناير| شاهد

خلال حواره مع صدى البلد..

حاورت صدى البلد الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق بورسعيد وذلك بحضور رجب عبد القادر و الحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي واللواء ياسر سالم و محمد موسى عضوا المجلس والمشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادى المصري .

وحرص الكابتن على ماهر المدير الفني للنادى المصري الإجابة على كل تساؤلات صدى البلد والتى تضمنت الفارق فى المستوى والنتائج بين بداية ماهر مسيرته التدريبية مع فيوتشر الموسم المنقضي و المصري الموسم الحالى وكذا موقف حراس المرمى فى وجود صفقة كبيرة ماليا متمثلة فى الحارس محمود جاد والذي لم يظهر بالمظهر المرضي لجماهير المصري و الفريق الأخضر حتى الآن .

وتسائلت صدى البلد عن احتياج الفريق الأول للمصري تدعيمات فى بعض المراكز خلال فترة الانتقالات المقبلة وموضوع مواقع المراهنات والذي يشكل حالة من الجدل فى الآونة الأخيرة عقب مشكلة لاعبي الزمالك المعروضين للبيع .

وردا على اسئلة صدى البلد أكد الكابتن علي ماهر المدير الفنى للنادى المصري عن عدم رضاه التام عن مجمل نتائج الفريق خلال الست مباريات الأولى من الدوري والتي حقق فيها الفريق الفوز في ثلاث مباريات ، فيما خسر الفريق مثلها .

وشدد مدير المصري الفني على أنه يطمح فقط في المكسب واحراز نقاط المباريات لاسعاد جماهير المصري العظيمة التي يعرفها جيدًا لافتا أن بدايته مع فيوتشر الموسم المنقضي لا تختلف كثيرا عن بدايته مع المصري الموسم الحالى فى الحالة و النتائج.

وأشار المدير الفنى للنادى المصري إلى انه واثق تمام الثقة في قدرات لاعبيه الفنية والبدنية والتي ستؤهلهم على تحقيق نتائج إيجابية بزيادة الانسجام والتأقلم فيما بينهم من ناحية وبتطبيقهم لكافة تعليمات الجهاز الفني الذي يعمل دائمًا على ترتيب أوراقه بالشكل الذي يحقق مصالح الفريق من ناحية أخرى.

واضاف الكابتن على ماهر أن الكل داخل النادي المصري سواء على مستوى مجلس الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين يبذل قصارى جهده من أجل رسم البسمة على وجوه الجماهير.

وأكد الكابتن علي ماهر تفهمه التام لمشاعر الحزن عند الجماهير لدى الهزيمة ، مشيرًا أن جماهير المصري كانت وستظل هي الداعم الأول للفريق ولاعبيه بما لديها من حماس وشغف قلما يتواجد بين مشجعي الكرة داخل وخارج مصر.

وعن حاجة الفريق للتدعيم في مراكز معينة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، أكد الكابتن علي ماهر أن الفريق بلاشك في حاجة للتدعيم في عدد من المراكز خاصة في ظل صعوبة الدوري العام واشتداد المنافسة فيه بين جميع الفرق.

وأشاد الكابتن علي ماهر بالدعم الهائل والمساندة المستمرة من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي الذي لا يدخر وسعًا في سبيل اسعاد جماهير المصري وفي سبيل ذلك يقدم الكثير والكثير على مختلف المستويات .

وأكد ماهر أن كامل أبو علي قيمة رياضية وإدارية كبرى تستحق التكريم من الجميع.

وأشار الكابتن علي ماهر أن تذبذب مستوى اللاعبين ليس على مدار الموسم ولكن خلال المباريات المتتالية بل وخلال المباراة الواحدة هو الآفة التي تعاني منها الكرة المصرية بشكل دائم ، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل دومًا على رفع مستوى اللاعبين بكافة الطرق والوسائل من خلال تطوير جوانب أدائهم الفردي على المستويين الفني والبدني بل والذهني وذلك من خلال كتيبة عمل متكاملة.

وأكد الكابتن علي ماهر أن الدفع باللاعبين خلال المباريات يتم وفقًا لما يقدمه كل لاعب بالتدريبات التي تسبق تلك المباريات ، مضيفًا أن الجهاز الفني هو الأكثر دراية بمستوى لاعبيه وحالتهم الفنية والبدنية والذهنية وعلى هذا الأساس يتم الدفع بهم خلال المباريات.

وأشار المدير الفني للنادى المصري الى أن جميع اللاعبين داخل الفريق على نفس الدرجة من الأهمية لدى الجهاز الفني.

خلال حواره مع صدى البلد تعرف على موقف على ماهر المدير الفنى للنادى المصري IMG-20231116-WA0009 IMG-20231116-WA0001 IMG-20231116-WA0006 IMG-20231116-WA0000 IMG-20231116-WA0015

وعن انتظام الفريق في التدريب داخل بورسعيد أكد الكابتن علي ماهر ترحيبه التام هو وجهازه الفني واللاعبين بالتدريب داخل بورسعيد التي يعشقها الجميع ، مؤكدًا أن انتظام الفريق في التدريبات خارج بورسعيد كان لأسباب خارجة عن ارادة الجهاز الفني الذي يرغب دوما في توفير لقاءات ودية مع فرق متدرجة المستوى وهو الأمر الذي قد يجد الفريق فيه صعوبة ببورسعيد ، مضيفًا أن مجلس المصري وفر كافة الامكانيات للفريق وخاصة على مستوى أجهزة الاستشفاء المتطورة والحديثة للغاية.

وأشار الكابتن علي ماهر أنه لا مجال تمامًا للخروج عن النص داخل فريق المصري ، مشيرًا أن أي خروج عن النص يقابل بحزم تام وشديد وعقوبات قد تكون الأقوى على صعيد الأندية المصرية.