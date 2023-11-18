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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو النادي المصري يكشف لـ صدى البلد عروض بيع مروان حمدي

محمد موسي ... عضو
محمد موسي ... عضو مجلس المصري

كشف محمد موسي عضو مجلس إدارة النادى المصري والمشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادى تفاصيل صفقة انتقال مروان حمدى مهاجم الفريق للنادى الأهلى. 

وأكد عضو مجلس إدارة النادى المصري خلال اتصال هاتفي مع صدى البلد أن مجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلى لم يتطرق للأمر مطلقًا من قريب أو بعيد ولم يصدر عن أعضائه أي تصريحات رسمية بهذا الصدد. 

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وتعجب عضو مجلس المصري من تناقل تصريحات ليس لها أساس من الصحة مطلقا كونه شخصيًا كمشرف عام على الفريق الأول للكرة أكد فى آخر مؤتمر صحفي جمع المدير الفني بإعلاميي بورسعيد أنه احتراما لجماهير النادى وشعب بورسعيد اتخذ المجلس قرارًا بعرض لاعب المصري مروان للبيع مع توقيع غرامة مالية كبيرة عليه لما صدر منه من تصرف لايليق بشعب الباسلة وكيان النادى المصري. 

وأكد عضو المصري أن النادى تلقي العديد من العروض فيما يخص عرض مروان من عدة أندية لم يتم التطرق إلى أسمائها أو ذكر النادى الأهلى فى جملة مفيدة بينها . 

وشدّد موسي أن مجلس إدارة المصري برئاسة كامل ابوعلى سيتخذ القرار المناسب وفق العروض المطروحة بما يحقق الصالح العام للنادى ويحفظ كرامة جماهيره ويليق بحجم الكيان بعيدًا عن أي عواطف فالخطأ كبير لا يمكن أن يقبله أحد مطلقًا. 

وطالب المشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادى المصري بتحرى الدقة فيما يُنقل من تصريحات وأخبار قد تتسبب فى إحداث وقيعة وفتنة بقصد تحقيق الترند وليس بقصد مصلحة الناديين فى وقت يسعى خلاله الجميع إلى رأب الصدع وحماية أمن واستقرار الوطن وعودة الجماهير الي المدرجات لعودة الروح للبطولات الكروية فى مصر والتى من شأنها إعادة الأندية الجماهيرية الي موقعها الطبيعي فى صدارة الدورى . 

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