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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالتنسيق مع بيطري بورسعيد.. الرقابة التموينية تضبط أسماك غير صالحة

بالتنسيق مع طب بورسعيد
بالتنسيق مع طب بورسعيد البيطرى الرقابة التموينية تضبط أسماك

واصلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد ، ضرباتها المتلاحقة فى إطار مواصلة جهود المديرية فى ضبط الأسواق تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية على المطاعم لمراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين بالتنسيق مدير عام الطب البيطرى.

وتمكن رجال رقابة بورسعيد التموينية من ضبط مطعمين لتحضير وجبات الأسماك والسي فود بحوزتهم كميات كبيرة من أطباق الجمبرى المقشر وسيبيا وتونة متبله تبين بالفحص الذى تم بمعرفة الطب البيطرى أن المضبوطات بدون أى بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج أو تدوين تواريخ تعبئتها ما يشكل خطراً على صحة المواطنين حال ما إذا تم تناوله و كانت فاسدة. 

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وتم سحب العينات بمعرفة مفتشى الطب البيطرى للوقوف على مدى صلاحية المضبوطات للإستهلاك الأدمى وفى حالة ثبوت عدم صلاحيتها سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضرين للمطعمين بالواقعين رقم 5984 و 5985 جنح مناخ بورسعيد والتحفظ على الكميات المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

بالتنسيق مع طب بورسعيد البيطرى الرقابة التموينية تضبط أسماك و بحريات بدون صلاحية

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ومن جانبه أكد محمد عوض مدير عام تموين بورسعيد ان الحملات ستستمر على جميع المطاعم والكافيهات للوقوف على مدى صحة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين وكذا توافر الإشتراطات الصحية ونظافة جميع الأدوات حفاظاً على صحة المواطنين .

 وفى سياق متصل ، تم تحرير 21 محضر بمطاعم أخرى فى نطاق أحياء بورسعيد بينها 12عدم إعلان عن أسعار الوجبات و 9  محاضر عدم حمل شهادة صحية تثبت خلو العاملين بالمطعم من الأمراض.

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