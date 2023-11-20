بالتنسيق مع بيطري بورسعيد.. الرقابة التموينية تضبط أسماك غير صالحة

واصلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد ، ضرباتها المتلاحقة فى إطار مواصلة جهود المديرية فى ضبط الأسواق تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية على المطاعم لمراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين بالتنسيق مدير عام الطب البيطرى.

وتمكن رجال رقابة بورسعيد التموينية من ضبط مطعمين لتحضير وجبات الأسماك والسي فود بحوزتهم كميات كبيرة من أطباق الجمبرى المقشر وسيبيا وتونة متبله تبين بالفحص الذى تم بمعرفة الطب البيطرى أن المضبوطات بدون أى بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج أو تدوين تواريخ تعبئتها ما يشكل خطراً على صحة المواطنين حال ما إذا تم تناوله و كانت فاسدة.

وتم سحب العينات بمعرفة مفتشى الطب البيطرى للوقوف على مدى صلاحية المضبوطات للإستهلاك الأدمى وفى حالة ثبوت عدم صلاحيتها سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضرين للمطعمين بالواقعين رقم 5984 و 5985 جنح مناخ بورسعيد والتحفظ على الكميات المضبوطة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

بالتنسيق مع طب بورسعيد البيطرى الرقابة التموينية تضبط أسماك و بحريات بدون صلاحية FB_IMG_1700469911388 FB_IMG_1700469909103 FB_IMG_1700469906770 FB_IMG_1700469903855

ومن جانبه أكد محمد عوض مدير عام تموين بورسعيد ان الحملات ستستمر على جميع المطاعم والكافيهات للوقوف على مدى صحة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين وكذا توافر الإشتراطات الصحية ونظافة جميع الأدوات حفاظاً على صحة المواطنين .

وفى سياق متصل ، تم تحرير 21 محضر بمطاعم أخرى فى نطاق أحياء بورسعيد بينها 12عدم إعلان عن أسعار الوجبات و 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية تثبت خلو العاملين بالمطعم من الأمراض.