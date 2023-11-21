عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

غرفة بورسعيد التجارية
غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري ا

شارك محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، وعادل سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومجموعة من رجال الأعمال ببورسعيد، بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الجانبين.

الغضبان يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد| شاهد

القصة الكاملة لحادث انهيار عقار بورسعيد.. أحد الملاك: بدأنا الإصلاحات فى نفس يوم صدور قرار الترميم|شاهد


وشهد الملتقى استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، وسبل استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.

غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

IMG-20231121-WA0107
IMG-20231121-WA0107
IMG-20231121-WA0109
IMG-20231121-WA0109
IMG-20231121-WA0108
IMG-20231121-WA0108


ومن جانبه، رحب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، بالحضور والأخوة الأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على أن العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقين قيادةً وشعبًا لها أثارها الإيجابية في تعزيز وتنمية العمل المشترك في شتى المجالات وعلى رأسها التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن "ملتقى الأعمال المصري السعودي" شهد طرح فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى غير المسبوقة في مصر، والتي تشهدها في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية الملتقى في إحداث مزيد من العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات المختلفة بين البلدين، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.


وكان محمد سعده، قد وجه الدعوة إلى منتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد من الراغبين في التعامل مع الشركات السعودية في كافة المجالات، لحضور "ملتقى الأعمال المصري السعودي".


حضر الملتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وعبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ورؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين مع السوق السعودي.

بورسعيد اخبار غرفة بورسعيد التجارية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التجارة والصناعة رئيس الغرفة التجارية عبدالفتاح السيسي محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

الغضبان يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد| شاهد

بمشاركة 80 طفلا ببورسعيد| محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى والنادي

اقتصادية قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 283 سفينة خلال أكتوبر الماضي

القصة الكاملة لحادث انهيار عقار بورسعيد.. أحد الملاك: بدأنا الإصلاحات فى نفس يوم صدور قرار الترميم|شاهد

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بورسعيد المنهار |شاهد

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي الضواحي

"الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" ندوة تثقيفية بحضور وكيل تعليم بورسعيد

75 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار بورسعيد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

قمة البريكس.. رئيس جنوب أفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

السيسي: الأولويات المصرية تتمثل في وقف إطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ