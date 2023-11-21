الغضبان يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد| شاهد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم، فعاليات مؤتمر البنك الزراعي المصري لدعم الأسر رقيقي الحال وتجهيز العرائس في إطار مبادرة «إيد بأيد لمستقبل الوطن»، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

كما حضر الاحتفال المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ و الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري.

الغضبان يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية ل ٦٠ شاب وفتاة من أبناء بورسعيد IMG-20231121-WA0053 IMG-20231121-WA0061 IMG-20231121-WA0059 IMG-20231121-WA0055 IMG-20231121-WA0045 IMG-20231121-WA0047 IMG-20231121-WA0038 IMG-20231121-WA0043 IMG-20231121-WA0051 IMG-20231121-WA0044

وسلم محافظ بورسعيد و رئيس البنك الزراعي، مساعدات زواج ل ٦٠شاب وفتاة من أبناء بورسعيد وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية ( غسالة و ثلاجة وبوتاجاز) ، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة بورسعيد وحزب مستقبل وطن

وخلال كلمته، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المراة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثن أحدا من تقديم الدعم إذا كان دعما صحيا او اجتماعيا او ثقافيا وغيره من أشكال الدعم.

وقدم محافظ بورسعيد التحية لعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن حدث اليوم يعد عرسا بل هو حق وواجب علينا لتأسيس أسرة كريمة وترسيخ محبة للوطن ليكون الجميع قادر على خدمة هذا الوطن، مشيدا بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري

كما تطرق المحافظ للحديث عن جهود الدولة المصرية خاصة في ظل المرحلة الراهنة و تداعياتها الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.

كما هنأ المحافظ الشباب والفتيات المقبلين على الزواج متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وموفقة

من جانبه أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة أيد بأيد لمستقبل الوطن، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية ، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

كما أكد رئيس البنك الزراعي أنه سيتم توزيع عدد 20 جهاز عروسة خلال الشهر القادم كهدية من البنك لأبناء المحافظة من العرائيس رقيقي الحال.

وتوجه النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لمحافظ بورسعيد، والشكر لرئيس البنك الزراعي المصري، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على التعاون المثمر في تنفيذ المبادرة، مؤكدا أنها تمس كل عائلات مصر و تم تنفيذها في العديد من المحافظات.