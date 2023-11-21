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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اقتصادية قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 283 سفينة خلال أكتوبر الماضي

اقتصادية قناة السويس..موانئ
اقتصادية قناة السويس..موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 283 سفين

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر   الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,669,223 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 370,681  حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية  لقناة السويس عدد 40 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 346,051 طن، وعدد حاويات 35,051 حاوية مكافئة.

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كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 9 سفينة بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن سياحية و2 سفينة تحولت ساحلي   وعدد 60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس خلال شهر أكتوبر  عدد 119 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و11 سفينة ملح و1 سفينة تموينات بترولية، بطاقة محققة 4,190,695 طن، وعدد حاويات 335,630 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري التابع لاقتصادية قناة السويس عدد 19 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 132,477  طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي  أستقبل لأول مره سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

 وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

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