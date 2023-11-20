شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الندوة التثقيفية "الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" للمحاضر المهندس كمال السيد النحاس رئيس أشغال بورسعيد – هيئة قناة السويس، بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

الحفاظ على الماء من أجل التنمية المستدامة" ندوة تثقيفية بحضور وكيل تعليم بورسعيد IMG-20231120-WA0047 IMG-20231120-WA0048 IMG-20231120-WA0049 IMG-20231120-WA0050 IMG-20231120-WA0052 IMG-20231120-WA0051

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد خلال كلمتها للحضور من قيادات المديرية والعاملين بها، أن الكفاية المائية للفرد تتسق ورؤية مصر 2030، وأن ترشيد استهلاك المياه واجب إنساني وقومي وديني كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية المستدامة، ولضمان الأمن المائي والحفاظ على مصادر الدولة من المياه لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.

من جانبه قال المهندس كمال النحاس أن نهر النيل يوفر 70 % من احتياجات مصر المائية وهذا يدل على أهميته وعلى ضرورة الحفاظ عليه، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تعاني من الفقر مائي نتيجة التدهور البيئي والزيادة السكانية المرتفعة وفقدان التنوع البيولوجي وهي ظواهر عالمية مستجدة بالإضافة لظاهرة الأمطار الحمضية.

وتطرقت الندوة لتعريف المستهدفين بمصادر المياه الطبيعية وأهميتها والمشكلات المترتبة على نقص المياه والموارد البديلة لمصادر لمياه وأهمية والتعريف بالفقر المائي ومراحل عملية تحلية المياه عن طريق محطات مخصصة أبرزها محطة التحلية بمنطقة الرسوة على مساحة 70 فدانا لإنتاج 480 ألف لترا مكعبا من مياه الشرب النقية يوميا.

وأشار رئيس هيئة الأشغال إلى ضرورة توعية الطلاب داخل المدارس بمخاطر الفقر المائي وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على مصادر المياه النظيفة عن طريق تفعيل الأنشطة التربوية ومن خلال الندوات التثقيفية التوعوية وتعريفهم برؤية مصر 2030 للحفاظ على الثروة المائية.