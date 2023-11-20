عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتعاملهم مع حادث العقار المنهار.. محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة الأمنية والتنفيذية

جهودهم في التعامل
جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث العقار المنهار

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد وعلى رأسهم اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية ( الحماية المدنية والمرور) ، وذلك على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس،  والانتقال لموقع الحادث فور وقوعه،  وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الوفيات أسفل العقار و سرعة رفع حطام المبنى المنهار. 

جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث العقار المنهار محافظ بورسعيد يوجه الشكر

IMG-20231119-WA0032
IMG-20231119-WA0032
IMG-20231120-WA0026
IMG-20231120-WA0026
IMG-20231120-WA0027
IMG-20231120-WA0027
IMG-20231120-WA0025
IMG-20231120-WA0025
IMG-20231120-WA0028
IMG-20231120-WA0028
IMG-20231119-WA0036
IMG-20231119-WA0036

 كما توجه بالشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد ممثلة في جهاز الانقاذ والطوارئ ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الاسعاف ، لسرعة انتقالهم الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري مع المصابين و المتوفيين.

بالتنسيق مع بيطري بورسعيد.. الرقابة التموينية تضبط أسماك غير صالحة

بأسعار مخفضة.. استمرار تطبيق مبادرة منافذ بورسعيد المتحركة |صور

وانتقل محافظ بورسعيد ، مساء أمس إلى موقع العقار المنهار بحي الشرق ، وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بإنهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات و الوفيات ، وذلك بتواجد جميع الأجهزة والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع .

بورسعيد التضامن الاجتماعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مدير أمن بورسعيد مديرية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

موضوعات متعلقة

بالتنسيق مع بيطري بورسعيد.. الرقابة التموينية تضبط أسماك غير صالحة

بأسعار مخفضة.. استمرار تطبيق مبادرة منافذ بورسعيد المتحركة |صور

أسماء 4 ضحايا ومصابين فى إنهيار عقار بورسعيد المنكوب |شاهد

لحظة انتشال جثمان أحد ضحايا عقار بورسعيد المنكوب | شاهد

محافظ بورسعيد يتابع عمليات الإنقاذ بموقع حادث انهيار عقار بحي الشرق| شاهد

النيابة تعاين موقع عقار بورسعيد المنهار ويستمتعون لأقوال أهالي الضحايا| شاهد

إنقاذ 2 والبحث عن 5 آخرين تحت أنقاض عقار بورسعيد المنهار| شاهد

انهيار عقار سكني في بورسعيد.. والمحافظ يصل موقع الحادث | فيديو

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي لهم.. إسرائيل تحول غزة إلى مقبرة للأطفال بعد استشهاد الآلاف

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ