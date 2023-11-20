لتعاملهم مع حادث العقار المنهار.. محافظ بورسعيد يشكر الأجهزة الأمنية والتنفيذية

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد وعلى رأسهم اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية ( الحماية المدنية والمرور) ، وذلك على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس، والانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الوفيات أسفل العقار و سرعة رفع حطام المبنى المنهار.

جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث العقار المنهار محافظ بورسعيد يوجه الشكر IMG-20231119-WA0032 IMG-20231120-WA0026 IMG-20231120-WA0027 IMG-20231120-WA0025 IMG-20231120-WA0028 IMG-20231119-WA0036

كما توجه بالشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد ممثلة في جهاز الانقاذ والطوارئ ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الاسعاف ، لسرعة انتقالهم الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري مع المصابين و المتوفيين.

وانتقل محافظ بورسعيد ، مساء أمس إلى موقع العقار المنهار بحي الشرق ، وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بإنهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات و الوفيات ، وذلك بتواجد جميع الأجهزة والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع .