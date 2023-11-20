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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي الضواحي

محافظ بورسعيد : تواصل
محافظ بورسعيد : تواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي ،ويأتي ذلك في  إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ، و ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

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وأشار محافظ بورسعيد، إلى مواصلة أعمال إنشاء السوق الحضاري لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق ، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة ا و ب، والتي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

محافظ بورسعيد : تواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي الضواحي

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وأوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال قاربت على الانتهاء ، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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