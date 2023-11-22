الغضبان: بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك.

وجه محافظ بورسعيد، الشكر لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعاونه المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصناعة.

الغضبان لرئيس صناعة النواب بورسعيد شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى IMG-20231122-WA0072 IMG-20231122-WA0070 IMG-20231122-WA0071

وأكد الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، و شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد و فتح أسواق مصرية في الدول الأوروبية و دعم السوق المحلي.

كما وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد، قائلا “أتمنى أن تحظو جميع المحافظات حظو بورسعيد في مجال الصناعة وأن يكون لديهم منطقة صناعية بهذا الحجم الذي شاهدناه في بورسعيد"، معربا عن فخره بعدد المصانع والبنية التحتية الصناعية ببورسعيد.