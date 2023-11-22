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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي

الغضبان لرئيس صناعة
الغضبان لرئيس صناعة النواب بورسعيد شهدت إقامة كيانات صناعية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  وذلك بمكتبه بالديوان العام، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك.

وجه محافظ بورسعيد، الشكر لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعاونه المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصناعة.

الغضبان لرئيس صناعة النواب بورسعيد شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى

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وأكد الغضبان  أن محافظة بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، و شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد و فتح أسواق مصرية في الدول الأوروبية و دعم السوق المحلي.

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كما وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد،  قائلا “أتمنى أن تحظو جميع المحافظات حظو بورسعيد في مجال الصناعة وأن يكون لديهم منطقة صناعية بهذا الحجم الذي شاهدناه في بورسعيد"، معربا عن فخره بعدد المصانع والبنية التحتية الصناعية ببورسعيد.

بورسعيد أبناء بورسعيد أسواق مصر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب منطقة صناعية

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