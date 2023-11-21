بمشاركة 80 طفلا ببورسعيد| محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى والنادي

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية نفذها 80 طفلا من روضة مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات بنطاق إدارة جنوب التعليمية.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن أطفال الروضة قدموا نموذجا للمحاكاة مبهرا وغير مسبوق، وقاموا بتجسيد مشهدا انتخابيا يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

بمشاركة 80 طفل لتعليم بورسعيد محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى و النادى IMG-20231121-WA0032 IMG-20231121-WA0033 IMG-20231121-WA0031 IMG-20231121-WA0030 IMG-20231121-WA0029 IMG-20231121-WA0027 IMG-20231121-WA0021 IMG-20231121-WA0019 IMG-20231121-WA0015 IMG-20231121-WA0016 IMG-20231121-WA0017 IMG-20231121-WA0018

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن مشاركة الأطفال في هذا الحدث ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذة عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال والدكتورة ريهام العويطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية وموجهة روضة المدرسة الأستاذة منار الدسوقي.