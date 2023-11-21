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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 80 طفلا ببورسعيد| محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى والنادي

بمشاركة 80 طفل لتعليم
بمشاركة 80 طفل لتعليم بورسعيد محاكاة للانتخابات الرئاسية

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية نفذها 80 طفلا من روضة مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات بنطاق إدارة جنوب التعليمية.

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وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن أطفال الروضة قدموا نموذجا للمحاكاة مبهرا وغير مسبوق، وقاموا بتجسيد مشهدا انتخابيا يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

بمشاركة 80 طفل لتعليم بورسعيد محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى و النادى

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وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن مشاركة الأطفال في هذا الحدث ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

جاء ذلك بحضور الأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية والأستاذة عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال والدكتورة ريهام العويطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية وموجهة روضة المدرسة الأستاذة منار الدسوقي.

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