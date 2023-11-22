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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بضائع الصب الجاف .. مشروع ضخم في بورسعيد

صدى البلد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  اليوم ،  الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حول مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

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وناقش اللواء عادل الغضبان ، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية غرب وشرق بورسعيد ،  وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات و موارد المنطقة  ،  وخلال اللقاء،  تم استعراض مشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف ( الفوسفات و اليوريا بمشتقاتها  و الحجر الجيري والجبس والملح و غيرها)  والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

لمشروع شحن وتفريغ وتداول و تخزين البضائع العامة و بضائع الصب الجاف محافظ بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، لافتا أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات.

 مشيرا للتحول الذي شهدته منطقة غرب وشرق بورسعيد  نتيجة الاستقرار والعمل والبناء وأن القيادة السياسية حريصة على توفير الاستقرار وإيجاد مزيد من الفرص لابناءنا،  الذين بدروهم يجب أن يسعوا و يكونوا مؤهلين ومدربين ليحصلوا على أفصل الفرص في مجال العمل.

وشركة « سي ترانس»  موضوع الدراسة تعمل في مجال الشحن والتفريغ في عدة موانىء،  وحاصلة على عدة موافقات بيئية،  و تمتلك عددا من المخازن،  في ميناء دمياط وميناء شرق بورسعيد لتخرين بضائع الصب الجاف على مساحات مختلفة و لها خبرة كبيرة في مجال تداول وتخرين البضائع ولديها المعدات التي تستخدم في هذا المجال.

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