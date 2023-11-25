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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاستقبال مصابي غزة .. وزير التعليم العالي يستفسر عن تجهيزات مستشفى جامعة بورسعيد

لاستقبال مصابي غزة
لاستقبال مصابي غزة وزير التعليم العالي يستفسر عن تجهيزات مست

أكد دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، على أنه من المتوقع أن يكون لمستشفيات بورسعيد دور كبير في استقبال مصابي غزة، ولذلك لابد أن نقف على استعدادات مستشفى جامعة بورسعيد وامكانياتها لاستقبال حالات من المصابين في القطاع.


وأضاف، خلال افتتاحه عدد من المنشآت الجامعية الجديدة في جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس الجامعة، أنه من الممكن خلال الفترة المقبلة الاستعانة بالمستشفيات الجامعية ومن بينها مستشفى بورسعيد، ولذلك لابد من الوقوف على الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحالات، موجها حديثه لرئيس الجامعة: "محتاج أعرف تجهيزات المستشفى لاستقبال مصابي غزة".

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ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة بورسعيد، أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة سيجرى الانتهاء من تجهيزها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز لتحلية المياه بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

وافتتح وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بورسعيد عدد من المنشآت الجامعية الجديدة وهي: 28 عيادات بمختلف التخصصات في مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، ومركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار، والمبنى التكنولوجي المطور المقام والتوصيف بكلية الهندسة.

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