محافظ بورسعيد: كافة الدعم للعاملين بمنظومة النظافة بما يضمن توفير سبل الراحة لهم

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، العاملين بإدارة النظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم ، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بالنظافة على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام

وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعي بجهود الدولة خلال المرحلة الراهنة IMG-20231123-WA0026 IMG-20231123-WA0025 IMG-20231123-WA0030 IMG-20231123-WA0028 IMG-20231123-WA0029 IMG-20231123-WA0024 IMG-20231123-WA0027 IMG-20231123-WA0020 IMG-20231123-WA0021 IMG-20231123-WA0023 IMG-20231123-WA0022 IMG-20231123-WA0019

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل، وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية و زعزعة استقرار الوطن، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة.