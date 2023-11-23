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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: كافة الدعم للعاملين بمنظومة النظافة بما يضمن توفير سبل الراحة لهم

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعي بجهود الدولة خلال المرحل

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، العاملين بإدارة النظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم  ، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني  مدير الجهاز التنفيذي.

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بالنظافة على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام  
وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعي بجهود الدولة خلال المرحلة الراهنة

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وأكد محافظ بورسعيد على  تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل،  وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة،  ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية و زعزعة استقرار الوطن،  لافتا أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن،  والارتقاء بحياة المواطنين،  وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة.

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