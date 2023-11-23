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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يناقش الاستعدادات النهائية لمهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور المهاجرة

الاستعداد لانطلاق
الاستعداد لانطلاق مهرجان تصوير الطيور

استقبل  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد  علا نصر مدير عام مكتب وزارة السياحة والاّثار بمحافظة بورسعيد، و نجلاء عبد الكريم مدير عام مكتب هيئة تنشيط السياحة بمحافظة بورسعيد و محمد أبو الدهب مكتب هيئة تنشيط السياحة بمحافظة بورسعيد والدكتورة إيمان الغزاوي المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الاّلي بكلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، و تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمزاوي القابضة للإستثمار العقاري،وذلك لإستعراض التنسيقات النهائية لإنطلاق فعاليات تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في مدينة بورفؤاد.

استعرض  رئيس مدينة بورفؤاد مع الحضور جدول فعاليات تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، Bird said 2023  والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى5 ديسمبر القادم،تحت رعاية السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد 

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على أنه سيتم إقامة معرض دائم للمهرجان خلال فترة المهرجان بمنتجع هلنان السياحي بمدينة بورفؤاد وساحة مصر و معارض فرعية بميادين وحدائق المحافظة " المسلة و الأمل"  وذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وفي سياق متصل، أشار  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد أن مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، سوف ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر القادم، وسيتم دعوة عدد من الشخصيات الأحنبية في مجال السياحة و المهرجانات المشابه للتسويق لفعاليات Bird Said 2023 ، كما تم مناقشة كافة الٱليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى، وأكد سيادته على تقديم كامل الدعم اللازم لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري لمدينة بورفؤاد.

ومن جانبهم ، قدم ممثلي هيئة تنشيط السياحة الشكر لللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد على الدعم المتواصل لتنفيذ فعاليات المهرجان، وأكدوا على أن المهرجان سوف يحقق نجاحاً كبيراً ويساهم في وضع محافظة بورسعيد بصفة عامة ومدينة بورفؤاد بصفة خاصة على أجندة السياحة العالمية.

جدير بالذكر، أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

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ويتم الإستعداد لتنفيذ فعاليات Bird Said في نسخته الثانية لمراقبة وتصوير الطيور فضلاً عن توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل بحيرة الملاحات شرق مدينة بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

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