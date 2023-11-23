إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات في 5 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في 5 مراكز بالمحافظة خلال اليومين الماضيين ضمن حملات الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية في ( المنيا و العدوة وديرمواس ) من إزالة 42 حالة منها 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في 3 قرى( نزلة حسين، بنى أحمد الغربية، صفط الخمار) و بحى غرب مدينة المنيا ، وفي العدوة تم إزالة 15 حالة خارج الحيز العمرانى بقرى البجهور و بالمدينة، إلى جانب 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بمجلس قروى بنى حرام في مركز ديرمواس .

وفى مركزى مطاى وبنى مزار تم إزالة 84 حالة منها 15 حالة بحى غرب مدينة مطاى، و69 حالة بقرى ( شلقام و الجرنوس و ساقولا و صندفا و الحسينية و أبو جرج ) وحى شرق وغرب مدينة بنى مزار .