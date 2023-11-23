لإغاثة أهالي غزة .. بروتوكول تعاون بين مشكاة نور و الهلال الأحمر

شهدت الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء مشكاة نور توقيع بروتوكول التعاون بين المؤسسة وجمعية الهلال الأحمر ببورسعيد؛ بهدف التعاون المشترك في المجالات الخدمية والإنسانية لصالح المجتمع المصري بشكل عام، وتقديم المساعدة لأهلنا في فلسـ ـطين بشكل خاص.

وفي مقر جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة بورسعيد حضرت الجمّال، توقيع البروتوكول الذي وقعته بسمة أبو ستة رئيس مؤسسة مشكاة نور التنفيذي، مع عصام الهندي، رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر ببورسعيد، بحضور بنان أبو ليلة، المدير الإقليمي لمؤسسة مشكاة نور.

يتضمن البروتوكول العمل لخدمة المجتمع المصري في مختلف المجالات الخدمية والتعليمية والتثقيفية، بالإضافة إلى التعاون في تقديم المساعدة والإغاثة للدول الشقيقة، ولا سيما أهل فلسـ ـطين، خاصة بعد العـ ـدوان على غزة.

لتطوير المجتمع ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وإغاثة أهالي فلسـ ـطين برتوكول FB_IMG_1700742650527 FB_IMG_1700742648494 FB_IMG_1700742643885 FB_IMG_1700742641821

تعمل مؤسسة مشكاة نور على عدة برامج تعليمية وتثقيفية وخدمية وطبية؛ بهدف تعزيز وتطوير المواطن وتنمية مهاراته وتحسين سلوكه، وتقديم تعليم مهني وإعداده لسوق العمل، وتركز أعمالها في المناطق بديل العشوائيات وبين الأسر الأكثر احتياجًا.

ينتشر نشاط المؤسسة في العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة وبورسعيد وسوهاج والأقصر والإسماعيلية وغيرها.

من ناحية أخرى، يُعد الهلال الأحمر واحدًا من أعرق الجمعيات الخيرية في مصر، ويعمل على مساعدة وتدريب وتأهيل المواطنين في المجالات الإنسانية والخدمية المتنوعة، وتقديم المساعدة للشعوب الصديقة والشقيقة، ويلعب دورًا كبيرًا في تقديم المساعدة لأهالي فلسـ ـطين وتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.