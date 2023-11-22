عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي فى بورسعيد| صور

حماسة شبابية خلال
حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعي

شهد مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، والذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح، إقبالا كبيرا من فئات مختلفة من المجتمع، وتمثيل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلا الأزهر والكنيسة، بجانب ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والجمعيات.

حماسة شبابية خلال مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي فى بورسعيد

IMG-20231122-WA0007
IMG-20231122-WA0007
IMG-20231122-WA0006
IMG-20231122-WA0006
IMG-20231122-WA0022
IMG-20231122-WA0022
IMG-20231122-WA0012
IMG-20231122-WA0012
IMG-20231122-WA0016
IMG-20231122-WA0016


وتصدر الشباب المؤتمر، وفاجئوا الجميع بالحضور الكثيف والحرص علي إعلان دعمهم للرئيس السيسي، وثقتهم في الغد الأفضل، وحرصهم علي استكمال مسيرة البناء والتنمية بتحدي وإرادة حقيقية، بجانب إدراكهم لضرورة المشاركة بكثافة في إلانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تجري في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد المئات من الشباب المشاركون بالمؤتمر أنهم يعلمون جيدًا ما يحيط بمصر من مخاطر، ويؤمنون بأنه لابد أن يكون لمصر قيادة سياسية قادرة علي حماية أمن الوطن داخليا وخارجيا، بجانب استمرار مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التي تكتب غدا أفضل لهم، مؤكدين أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سوف يكون اختيارهم في صناديق الاقتراع.

من جانبه ، وجه الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد رسالة للشباب طالبهم خلالها بالخروج بكثافة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك حق الوطن عليهم، وأن الغد الأفضل لهم، مشيرا إلي ثقته في شباب مصر القادر دائما علي ضرب أروع الأمثلة في الوعي.

وأعلن المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد دعم ضحايا العقار المنهار بـ محافظة بورسعيد قبل أيام بمبلغ 25 ألف جنيها، وأكد أن الحادث كان مؤلما وأحزن الجميع، مشيرا أن دور التحالف الأهلي والتنموي يفرض عليه دعم الضحايا، وعلق: التحالف يضم أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومجتمعية تعمل جانبا إلي جنب مع الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد.. فيديو

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي| شاهد


وشهد المؤتمر رسائل دعم قوية للرئيس السيسي في ملف دعم قطاع غزة والخطوات التي قامت بها مصر لدعم القضية، ووقف الحضور في بداية المؤتمر دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وأشاد بموقف مصر في قوافل المساعدات واستقبال المصابين بالمستشفيات المصرية وتقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

بورسعيد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية القادمة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

موضوعات متعلقة

يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد.. فيديو

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي| شاهد

غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

الغضبان يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد| شاهد

بمشاركة 80 طفلا ببورسعيد| محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى والنادي

اقتصادية قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 283 سفينة خلال أكتوبر الماضي

القصة الكاملة لحادث انهيار عقار بورسعيد.. أحد الملاك: بدأنا الإصلاحات فى نفس يوم صدور قرار الترميم|شاهد

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بورسعيد المنهار |شاهد

ترشيحاتنا

روسيا ترسل 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة |تفاصيل

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ