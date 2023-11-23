اللواء عادل الغضبان يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة مع رئيس جامعة بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة موضوعات التعاون بين المحافظة والجامعة، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بجامعة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع جامعة بورسعيد تحت قيادة الدكتور أيمن ابراهيم رئيس الجامعة، مؤكدا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد، في ظل ما تشهده المحافظة من خطة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

وشهد اللقاء، استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بمشروعات المحافظة والجامعة والموقف التنفيذي الحالي.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لجامعة بورسعيد للاستمرار في خطط التطوير والتأهيل للجامعة وكوادرها التعليمية.

ومن جانبه ، وجه دكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر ودعمه المتواصل للعديد من الملفات بجامعة بورسعيد، مثنيا على التنمية التي تجرى ببورسعيد تحت قيادة محافظ بورسعيد.