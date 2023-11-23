محافظ بورسعيد: بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بالضواحي

وصل قطار التطوير لمنطقة زمزم القديمة بالضواحي، حيث اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بالضواحي ، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل ببورسعيد

قطار التطوير لمنطقة زمزم القديمة بضواحي بورسعيد IMG-20231123-WA0032 IMG-20231123-WA0036 IMG-20231123-WA0035 IMG-20231123-WA0037 IMG-20231123-WA0040 IMG-20231123-WA0038 IMG-20231123-WA0034 IMG-20231123-WA0033

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة و رصف ووضع الاسفلت بالشوارع الداخلية للمنطقة، و عمل بالوعات للأمطار، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية اولا أول ، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير