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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بالضواحي

قطار التطوير لمنطقة
قطار التطوير لمنطقة زمزم القديمة بضواحي بورسعيد

وصل قطار التطوير لمنطقة زمزم القديمة بالضواحي،  حيث اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بالضواحي  ،  وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل ببورسعيد

قطار التطوير لمنطقة زمزم القديمة بضواحي بورسعيد

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة و رصف ووضع الاسفلت بالشوارع الداخلية للمنطقة،  و عمل بالوعات للأمطار،  و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء،  وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

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ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية اولا أول ،  مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير

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