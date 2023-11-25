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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز لتحلية المياه بكلية الهندسة جامعة بورسعيد

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يفتتح مركز التميز لتحلية المياه بكلية ال

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف بكلية الهندسة جامعة بورسعيد.

وتفقد الوزير أقسام المركز لتنقية المياه واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل الوحدات المستخدمة في العمليات المختلفة وذلك عن طريق تقديم اختبارات واستشارات في مجال معالجة المياه بالأغشية وفقا للمعايير الدولية.

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كان وزير التعليم العالي افتتح 28 عيادة بمختلف التخصصات ضمن المرحلة الأولى لتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، والتي تجاوزت تكلفتها مليار جنيه، وبلغ إجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألف و500 متر مربع، والمستشفى تتكون من 3 مباني متصلة بارتفاع 5 أدوار بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و"رامب" للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سرير تشمل: 427 سرير اقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزه وطوارئ.

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