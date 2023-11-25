ننشر أسماء 10 مصابين فى حادث تصادم سيارتين برسوة بورسعيد

شهد منفذ الرسوة بالمدخل الجنوبى لمحافظة بورسعيد، حادث تصادم بين سيارتين منذ قليل نتج عنه إصابة 10 مواطنين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد لتلقي الإسعافات والعلاج.

وتبين أن جميع الإصابات كدمات بالجسم، عدا حالة وحيدة أصيبت بكسر فى الساق اليسرى.

وكشفت عملية الإسعافات عن أن المصابين هم هويدا سليمان حميد، 40 سنة، ومحمد عماد إبراهيم، 18 سنة، ومحمد سليمان محمد، 23 سنة، بالإضافة إلى سماح محمد عبد الباقي، 39 سنة، وانتصار صبيح إبراهيم، 54 سنة.

كما تبين أن من بينهم أيضا حجاج عمر محمد، 20 سنة، وروان محمد السيد، 18 سنة، وفاطمة محمد محمد، 38 سنة، بالإضافة إلى على عبد الحق محمد، 36 سنة، وشاهندا حميد عبد الله، 18 سنة.

تم وضع جميع المصابين تحت الرعاية بمستشفى سلام بورسعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.