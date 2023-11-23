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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي المناخ تشهد إنطلاق فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"

مبادرة اتحضر للاخضر
مبادرة اتحضر للاخضر فى بورسعيد

 شهدت لمياء الجيار رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، إنطلاق فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و ( مبادرة التحول الاخضر ومتطلبات الاستدامة البيئية) وذلك من مستشفي "الرمد" بالتعاون مع مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي والتي سبقتها مستشفي شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء.

يأتي ذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة الحدائق بحي مناخ بورسعيد والذي قام بزراعة الأشجار والنباتات المقاومة للجفاف بالأحواض داخل المستشفي ؛وذلك لتحقيق أهداف المبادرة.

ومن جانبها أوضحت " الجيار" أن  المبادرة تأتي في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠" ، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة

مبادرة اتحضر للاخضر فى بورسعيد

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واضافت رئيس مناخ بورسعيد ان المبادرة تستهدف نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وتتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.

ومن ضمن معايير المبادرة المكون الأخضر وذلك لاجراءات الحد من انبعاثات الكربون واجراءات التكيف مع التغيرات المناخية واجراءات الحفاظ علي الموارد الطبيعية مثل المياه والاراضي والتنوع البيولوجي واجراءات جودة الهواء والماء.

بورسعيد اتحضر للأخضر استخدام البلاستيك استهلاك الغذاء الاستدامة البيئية الاستراتيجية القومية التغيرات المناخية

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