حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في حي الضواحي ببورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بقياده سمر الموافى رئيس الحى حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه بعدد من مناطق وشوارع الحي

رئيس حى ضواحى بورسعيد لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع FB_IMG_1700749804548 FB_IMG_1700749801121 FB_IMG_1700749787755 FB_IMG_1700749795544 FB_IMG_1700749785374 FB_IMG_1700749782549 FB_IMG_1700749780455 FB_IMG_1700749778308 FB_IMG_1700749775704 FB_IMG_1700749771588

حيث قامت إدارة الاشغالات بالحى بشن عده حملات استهدفت رفع وازاله عدد من حالات اشغال الطريق العام بمنطقة خديجه ب واستكمال زمزم وأمام مستشفى الصحة النفسية امتداد شارع 23 ديسمبر فى بورسعيد

وقد اسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والفتارين غير المرخصة وعربات اليد بالمناطق والشوارع المشار إليها كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة

وقد أكدت سمر الموافى رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع

وشددت رئيس ضواحى بورسعيد بأنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع واكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع وذلك في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى