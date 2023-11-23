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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في حي الضواحي ببورسعيد

رئيس حى ضواحى بورسعيد
رئيس حى ضواحى بورسعيد لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد بقياده  سمر الموافى رئيس الحى   حملاتها المكثفة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات التى تعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه بعدد من مناطق وشوارع الحي

رئيس حى ضواحى بورسعيد لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع

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حيث قامت إدارة الاشغالات بالحى بشن عده حملات استهدفت رفع وازاله عدد من حالات اشغال الطريق العام بمنطقة خديجه ب واستكمال زمزم وأمام مستشفى الصحة النفسية امتداد شارع 23 ديسمبر فى بورسعيد 

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وقد اسفرت جهود الحمله عن رفع وازاله عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والاكشاك والفتارين غير المرخصة وعربات اليد بالمناطق والشوارع المشار إليها كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة

وقد أكدت  سمر الموافى رئيس حى ضواحى بورسعيد على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وازاله كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع

وشددت رئيس ضواحى بورسعيد  بأنه لن يسمح بوضع أى اشغالات بالشارع واكدت بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا ضد أى اشغالات أو تعديات على الشارع وذلك في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى

بورسعيد ازالة الاشغالات والتعديات الوجه الحضاري صحة النفسية محافظة بورسعيد مستشفى الصحة النفسية مرور السيارات روش

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