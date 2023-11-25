رسميا.. افتتاح العيادات الخارجية لمستشفى جامعة بورسعيد

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، العيادات الخارجية بمستشفى جامعة بورسعيد الجديد.

وتشمل العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي في بورسعيد 28 عيادة بمختلف التخصصات، وستقدم خدماتها على أعلى مستوى لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط، والتي من المنتظر أن تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل عقب الانتهاء من تجهيز وافتتاح المستشفى بالكامل.

وتجاوزت تكلفة مستشفى جامعة بورسعيد مليار جنيه، وبلغ إجمالي المساحة الكلية للمشروع 36 ألف متر مربع، وإجمالي المساحة الإنشائية 13 ألفا و500 متر مربع.

ويتكون المستشفى من 3 مبانٍ متصلة بارتفاع 5 أدوار، بالإضافة إلى 3 مباني خدمات و"رامب" للإسعاف، وتبلغ سعتها 540 سريرا تشمل: 427 سرير إقامة، و113 عزل وإفاقة وعناية مركزة وطوارئ.