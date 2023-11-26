عاجل
اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمركز الوطني الفرنسي للبحوث أخبار التوك شو| خطورة تفشي "الالتهاب الرئوي الغامض".. وأخر تحركات الذهب.. وتحذير من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة وليد عبداللطيف: أخشي على الزمالك من الغيابات ونحتاج لهدف مبكر أمام أبوسليم كاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي 10 برو بلس بإمكانات قوية تنافس الفلاجشيب نشرة المرأة والصحة: تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي لاعبة الأهلي تشعل السوشيال ميديا وهنا شيحة تثير الجدل بـ«لوك جديد»|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحى الشامل وفرت الرعاية الطبية الكاملة لجميع المواطنين

محافظ بورسعيد :
محافظ بورسعيد : منظومة التأمين الصحى الشامل أثبتت نجاحها

اطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بمناسبة مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة من محافظة بورسعيد رسميًا، الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر افتتاح المنتدى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كل الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عدد من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

جامعة بورسعيد : دورات تدريبية للمعلمين في كل المراحل بأحدث النظم

مطران بورسعيد: مصر مباركة ونصلي كثيرا من أجل العون لرئيسنا

وأكد محافظ بورسعيد ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لجميع المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية " ، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية.

 وأكد أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى،  لافتا أن  منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام  والإحصاءات .

وأوضح المحافظ أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد كأول محافظة،  وتسخير كافة الامكانيات لتحقيق أفضل مستوى صحي للمواطنين

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية يحتفي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال 4 سنوات، بداية من تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية،.. إلخ، بالإضافة إلى استعراض أفضل التجارب والممارسات الناجحة والنماذج الملهمة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يشهد عرض ثاني هولوجرام تفاعلي عن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل ومجهودات هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وأهدافها وخططها المستقبلية، كما يشهد توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في القطاع الصحي، ويتضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية.

محافظ بورسعيد : منظومة التأمين الصحى الشامل أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة

IMG-20231126-WA0001
IMG-20231126-WA0001
IMG-20231126-WA0005
IMG-20231126-WA0005
IMG-20231126-WA0004
IMG-20231126-WA0004
IMG-20231126-WA0003
IMG-20231126-WA0003
IMG-20231126-WA0006
IMG-20231126-WA0006
IMG-20231126-WA0007
IMG-20231126-WA0007

 

وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يكرم رموز عمل الرعاية الصحية، والإعلاميين، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت في تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.

وتابع السبكي: أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يؤكد التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية، ويمثل منصة فريدة لتشجيع كافة الفاعلين في القطاع الصحي على تعزيز التعاون والشراكات فيما بينهم ومع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التميز والتقدم المستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.

بورسعيد الإدارية الجديدة التجارب والممارسات الناجحة التامين الصحي الشامل التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

جامعة بورسعيد : دورات تدريبية للمعلمين في كل المراحل بأحدث النظم

حجازي يطالب قيادات التعليم ببورسعيد بضرورة تسلم مدرسي مسابقة 30 ألف معلم لوظائفهم

مطران بورسعيد: مصر مباركة ونصلي كثيرا من أجل العون لرئيسنا

بحضور الغضبان.. اجتماع مغلق لوزير التعليم مع قيادات بور سعيد

الغضبان يستقبل وزير الصحة الليبي.. والأخير: المنظومة المصرية متطورة| شاهد

خلال افتتاحه مبنى جامعة بورسعيد المطور .. أنغام السمسمية تستوقف وزير التعليم العالي

لاستقبال مصابي غزة .. وزير التعليم العالي يستفسر عن تجهيزات مستشفى جامعة بورسعيد

30 صورة ترصد تفاصيل زيارة وزير التعليم العالى لجامعة بورسعيد.. شاهد

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: دخول 2675 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة حتى أمس

أخبار الفن| تفاصيل تعرض رانيا يوسف للتحـ.رش.. أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق

ضمانات دولية.. هل ينجو الأسرى المفرج عنهم من الاعتقال الإسرائيلي مجددا؟

إنخفاض أسعار الذهب.. وعيار21 يكسر حاجز الـ 2800

مفاوضات لتمديد الهدنة في قطاع غزة إلى 4 أيام أخرى

النشرة الدينية | هل جميع الذنوب تغفر؟.. ردد هذه الكلمات يُسخر لك الأرض ومن عليها ويفتحها عليك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أصلي.. وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ