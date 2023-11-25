بحضور الغضبان.. اجتماع مغلق لوزير التعليم مع قيادات بور سعيد

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اجتماعا مغلقا مع قيادات المنظومة التعليمية بالمحافظة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وحرص وزير التربية و التعليم خلال الاجتماع المنعقد بقاعة فايزة أبو النجا بمبني ديوان عام محافظة بورسعيد على عدم التواجد الإعلامي بأي شكل من أشكاله.

كان إعلاميو المواقع والصحف والقنوات فوجئوا بطلب إخلاء القاعة عقب انتهاء الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد من كلمتها وكذا إلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كلمته وقبل بداية حديث الوزير فى واقعة هى الأولى من نوعها خلال الزيارات الوزارية للمحافظة .

واستنكر إعلاميو بورسعيد موقف وزارة التربية والتعليم من الحدث خاصة عقب إصرار مرافقي الوزير على عدم بدء حديثه إلا بعد خروج كل الإعلاميين من القاعة والاكتفاء بالبيان الاعلامى المرسل للمواقع و القنوات .

يذكر أن وزير التربية و التعليم وصل إلى بورسعيد ظهر اليوم السبت لحضور اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بحضور وزير التعليم العالى و البحث العلمى وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بمقر جامعة بورسعيد.