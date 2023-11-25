وزير التربية والتعليم يزور محافظة بورسعيد لمتابعة مدى انتظام الدراسة

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار متابعته لانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية .

كان في استقبال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وهالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ، اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أنه خلال الاسبوع الماضي ، افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى بقرية شرويدة، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة في تقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور هاني أباظة عضو مجلس النواب، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للمشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن افتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة التي تبلغ مساحتها ٢١٠٠ متر مربع، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الابتدائية والإعدادية ، و٤ فصول رياض أطفال، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٧٦٥ طالب وطالبة، ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر والمكتبة، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.

من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن الخطة العامة للأبنية التعليمية في المحافظة تتضمن ١٤٢ مشروعا بإجمالي ١٨٨١ فصلًا.